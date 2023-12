Per la sfida di Serie B delle 15 torna a disposizione del Venezia Joel Pohjanpalo, ma manca Johnsen, fermatosi per un problema durante il riscaldamento. Queste le formazioni ufficiali:



FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestraro, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All: Zaffaroni



VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. All: Vanoli.