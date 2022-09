Le scelte del ct inglese Gareth Southgate fanno discutere, soprattutto l'ultima di escludere Trent Alexander-Arnold e Fikayo Tomori dai convocati per la partita con la Germania. L'ex difensore Rio Ferdinand critica duramente Southgate nel suo podcast Vibe with Five: "Com'è possibile che Trent (Alexander-Arnold, ndr) non sia nella rosa dell'Inghilterra? Cosa sta succedendo? Non posso tollerarlo. Non riesco a capire come abbia fatto a non portarlo. Non capisco perché non sia nemmeno tra i convocati. Queste sono le domande che vanno fatte. Non posso credere che Tomori abbia vinto la Serie A, stia giocando molto bene e da protagonista nel Milan e non riesca nemmeno ad avvicinarsi alla convocazione". ha proseguito Ferdinand: "Non dico ai titolari: non viene nemmeno convocato per la partita. Non è che l'Inghilterra abbia così tanti centrali tra cui scegliere: dagli una chance e vedi come se la cava. Sembra che Southgate sappia già chi portare in Qatar, sa già chi far giocare e chi ha deciso di escludere".