Il centrocampista del Ferencvaros Mohammad Abu Fani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Sono felice di aver fatto molti assist per i miei compagni, ci alleniamo molto durante la settimana. Inoltre è il mio ruolo che lo prevede. Per continuare a vincere dobbiamo fare il nostro gioco, con la nostra mentalità."



AVVERSARI - La Fiorentina è una grande squadra, loro possono arrivare nelle prime 5 o prime 3 in Italia, questo è un gruppo da Europa League. Ho molto rispetto per la Fiorentina, noi domani giocheremo con il nostro sistema. Il calcio italiano è molto fisico e tattico. Lo scorso anno ho giocato contro la Juventus, e sono contento dell'esperienza. La Serie A è una delle migliori leghe al mondo. Ovviamente non posso dirvi come ci siamo preparati, ma abbiamo visto le partite della Fiorentina. Abbiamo analizzato tutti i loro giocatori e come giocano



I SINGOLI - La Fiorentina ha molti giocatori di livello e di carattere, come Bonaventura. Ma dovrmmo stare attenti a tutta la squadra"