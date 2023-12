Dibusz 6,5; Makreckis 6, Aaneba, Cissé 6,5, Civic 6 (65’ Botka 6); Esiti 5,5 (80’ Ben Romhdane SV), Zachariassen 7, Fani 6,5; Varga 6 (58’ Lisztes 6), Katona 5,5 (80’ Besic SV), Marquinhos 7. All. Stankovic 6,5: tre parate clamorose nel primo tempo. Nell’economia della gara pesano terribilmente: in grande difficoltà su Marquinhos che è particolarmente ispirato. Ha qualche colpa sul gol subitofa a sportellate con Varga ricorrendo anche alle cattive quando serve. Prestazione solida.estremamente pimpante nonostante le temperature glaciali. Trova un gol pesantissimo dopo una gara in cui dietro non sbaglia nulla. Provvidenzialeè lui a perdere l’uomo sul vantaggio del Ferencvaros. Per il resto sbaglia pocopartita anonima, ma il corner che porta al pari lo scodella in area luischierato a sorpresa per il forfait di Duncan. Un tiro dalla distanza, tanta grinta, poco altro.tiene botta contro i centrali magiari, spreca una buona occasioneesce dopo pochi minuti per un infortunio al flessore. Non pare roba da poco, in bocca al lupo. Dalfa meno di Gonzalez in quasi il quadruplo del tempo. E tant’è: lento nei movimenti, prova a creare confusione stazionando fra le linee, ma fatica.non salta praticamente mai Makreckis. La Fiorentina da quella parte non riesce a trovare un titolare. Dalbuon lavoro soprattutto di testa: prova generosa, anche se davanti fatica moltoperde il suo miglior giocatore dopo una manciata di minuti ma i sostituti non sono all’altezza. Sistema la squadra come può e trova un primo posto preziosissimo grazie ad un ritrovato Ranieri. Bene così