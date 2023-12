Ferencvaros-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn, Sky e Now) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nella fase a gironi di Conference League. Si gioca a Budapest, in Ungheria. Arbitra il portoghese Luis Godinho, assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida POR con Ricardo Baixinho quarto uomo, Helder Malheiro e Vasco Santos al Var.



IL PUNTO - I viola sono in testa al gruppo F con 11 punti, due in più della squadra allenata da Stankovic e quindi non devono perdere per difendere il primato e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi con le terze classificate in Europa League.



LE ULTIME - Stankovic non può contare su Halmai, l'unico indisponibile. Dall'altra parte Italiano deve fare a meno dello squalificato Biraghi oltre ad Arthur, Bonaventura, Dodo e Sottil.



PROBABILI FORMAZIONI



FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Cissé, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Zachariassen; Traoré, Pesic, Marquinhos. All. Stankovic.



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez,Barak, Brekalo; Beltran. All. Italiano.