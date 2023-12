Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, parla così a Sky Sport prima della partita di Conference League contro la Fiorentina: "Quando subentri in corsa la prima cosa che voglio fare è creare il gruppo, conoscere i giocatori, pregi e difetti, far capire loro che solo il gruppo può risolvere certe cose. Questo è il punto di partenza. Superare il turno sarebbe la ciliegina sulla torta, sarebbe la prima volta che il Ferencvaros non perde neanche una partita nel girone. Siamo motivati, cerchiamo nuove sfide: il pari qualificherebbe entrambi, ma se conoscete me e Italiano sapete che siamo forti e di carattere. Si vedrà una gara tosta".



FIORENTINA - "Per noi il campionato si fermerà dal 17 dicembre, credetemi che i giocatori sono molto stanchi perché hanno iniziato la preparazione a metà giugno. A Firenze avevamo energia e organizzazione: li abbiamo sorpresi ma la panchina più lunga ha fatto la differenza. Anche stasera voglio sacrificio, per me è una grandissima sfida".