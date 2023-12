Dejan Stankovic, tecnico del Ferencvaros, ha parlato a Sky prima della gara contro la Fiorentina:



"Quando subentri devi creare il gruppo, conoscere i giocatori. fargli capire che solo la squadra può risolvere i problemi. Passare il turno significa non perdere oggi, e per noi sarebbe la ciliegina. L'ho fatto con la Stella Rossa, ma qui è diverso. Mi conoscete, siamo forti e abbiamo grinta. Si vedrà una gara tosta. Per noi il campionato si fermerà a dicembre, i giocatori sono molto stanchi. I giocatori hanno iniziato a giugno, a Firenze siamo stati organizzati e li abbiamo sorpresi. Poi la panchina ha fatto la differenza. Oggi serve sacrificio, sappiamo loro come giocano con la costruzione da dietro. In Italia in tanti dati sono primi in classifica"