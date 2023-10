"Varga il pericolo numero uno per la Fiorentina? E' un ragazzo professionista, che si impegna sempre e non ha paura di niente". Così il tecnico del Ferencvaros, Dejan Stankovic, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Fiorentina in Conference League



TORNARE IN ITALIA - "La situazione l'anno scorso era difficile e lo sappiamo tutti. Auguro alla Sampdoria un cammino felice perché hanno un pubblico meraviglioso. Budapest è una bellissima città e si sente l'importanza e la storia di questa società. Sono stato accolto benissimo, con tante aspettative, si lotta per il titolo e si lotta in Europa. C'è un progetto bello, devo dire che si sta molto bene".