'Ferma il Gelo' UNHCR: la Serie A partecipa alla raccolta fondi per i Rifugiati, ecco come donare

In occasione della 23a giornata diA Tim (dal 2 al 5 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la, lanciata dall’che ha l’obiettivo diDal 28 gennaio al 18 febbraio la campagna può essere sostenuta donando ale gli sfollati in 8 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina che verranno sostenuti dagli aiuti di UNHCR.in questo momento sono in pericolo. Il gelo invernale è una minaccia per le famiglie che vivono in ripari di emergenza oppure in case danneggiate dai bombardamenti esposte a vento, pioggia e neve.La tua donazione ci consente di continuare a fornire coperte e vestiti invernali a chi rischia di non sopravvivere alle gelide temperature invernali.Con un piccolo gesto ognuno di noi può fare una grande differenza nella vita di chi sta combattendo quotidianamente col freddo, con la mancanza di adeguati mezzi di sussistenza e con la paura.in Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. Tra gli interventi in programma: fornitura di beni di prima necessità specifici per l’inverno – coperte, stufe, abiti invernali; assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili che in questo modo potranno autonomamente provvedere alle spese essenziali come cibo e medicine; isolamento termico degli alloggi di emergenza e supporto alle famiglie per la riparazione delle abitazioni danneggiate., insieme al centrocampista della, alla schiacciatrice del Vero Volley Milano Myriam Sylla e alla giornalista e conduttrice tv Giorgia Rossi.