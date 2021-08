La traduzione della parola “” in italiano significa “”. Questa volta, però, stiamo andando oltre. E’ esattamente l’inferno in terra ciò che si sta realizzando nel viterbese ai confini con la Toscana dove, amettendo fine ad uno scempio consapevole dell’umana dignità nel nome di una “libertà” proclamata che mette il vomito e fa paura. Migliaia di ragazzi e anche di adulti sono arrivati da tutta Europa per “celebrare” a tempo indeterminato e cioè fino a quando si reggeranno in piedi il loro “diritto” a vivere come gli pare tra sballi e delitti assortiti. Musica h 24, di tutto e di più.Il teatro di questa rappresentazione infernale e delirante è una spianata del terrore a bordo di un fiume.Di notte la luna rischiara uno scenario da dopo bomba mentre la musica non smette un solo attimo.Le autorità preposte all’ordine pubblico si limitano a controllare da lontano il perimetro e. Cose da pazzi. Con dolore e rabbia mi torna in mente il massacro compiuto dai poliziotti nella scuola Diaz di Genova dove dormivano pacificamente studenti e cittadini che avevano manifestato per un mondo più giusto e migliore. Certamente non quello dei “rave”.