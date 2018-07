Luis Fernandez, responsabile del settore giovanile del PSG, ha parlato a Radio Marca del futuro di Mbappé e Neymar, accostati negli ultimi giorni al Real Madrid.

Queste le sue dichiarazioni: "Neymar ha deciso di rimanere qui, per vincere trofei dopo che non ci è riuscito nella Coppa del Mondo. Anche Mbappe rimarrà, l'ha detto lui. Al cento per cento. Vuole vincere la Champions a Parigi. Il Financial Fair Play non ci spaventa, l'importante è che entrambi stiano con noi".