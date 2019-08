Di seguito il gabellino di Feronikeli-Milan:



FERONIKELI-MILAN 0-2

Marcatori: 26’ pt Suso (M), 12’ st Borini



FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi (18’ st Troshupa); Hioxha, Lladrovci (26’ st Thaqi), Prekazi, Islami (41’ st Morina); Dabiqaj (12’ st Morina), Faziliu (18’ st Zeka, 41’ st Doshlaku); Hoti (10’ st Malaj), Krkotic, Jean Carioca (19’ st Shala); Rexha. A disp.: Bojku, Perfasesque, Shabani All.: Ramadani



MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma (1’ st A. Donnarumma); Calabria (1’ st Conti), Gabbia (1’ st Musacchio), Romagnoli (38’ st Laxalt), Rodriguez (1’ st Strinic); Krunic (1’ st Borini), Biglia (38’ st Brescianini), Calhanoglu (1’ st Paquetà); Suso (1’ st Bonaventura, 38’ st Maldini); Castillejo (1’ st Piatek), André Silva (1’ st Leao). A disp.: Soncin. All: Giampaolo



Arbitro: Nuza (KOS)



Note: 4.000 spettatori circa. Ammoniti: Biglia per gioco scorretto. Recupero tempo: 0’ pt, 0’ st.