Ferran Torres non ha dubbi, il suo futuro è al Barcellona. Lo ha confermato lo stesso esterno offensivo: "Resterò al Barça, senza dubbio, Resterò, ho un contratto e nessuna intenzione di andarmene. Penso di avere le qualità per giocare al Barça, quello che viene detto di me non mi interessa".