L'ex attaccante del Torino Marco Ferrante parla del derby della Mole in programma domani ai microfoni di Tuttosport: "Sarà durissima. Sarri ha tanta qualità, in campo e anche in panchina. Se la Juve non la sblocca nel primo tempo, lo fa nella ripresa. Ha troppi giocatori di un tasso tecnico più elevato rispetto alle altre squadre. Ma il derby è una partita diversa: la Juve deve vincere per forza, il Toro non può perdere. Nessuno avrà vita facile: sarà una gara molto tattica. Sarà la fotocopia della sfida con la Lazio, sotto tanti punti di vista: bisogna sperare nelle magie di Belotti".