Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Meglio il ritorno di Chiellini e Bonucci o il gol ritrovato di Dybala? Il ritorno dei due difensori: negli ultimi anni è stato il marchio di fabbrica. La Juve in qualche maniera il gol lo trova. Invece in difesa ha bisogno dei suoi titolari: in Champions non puoi commettere errori perché si pagano cari. Morata-Griezmann? E’ un bellissimo test. Se guardo le due coppie, la difesa della Juve è più collaudata rispetto all’attacco dell’Atletico. Il fatto che i bianconeri conoscano le caratteristiche di Morata non li mette al riparo da problematiche. E’ una sfida ad alto livello, non solo tra le due coppie ma tra le due squadre".



MIGLIOR CHIELLINI - "Penso di no, ne ha vissute altre su livelli altissimi. E’ un giocatore costante nelle sue prestazioni: ogni tanto si ferma per qualche problema fisico però ha un rendimento al top. Quando la Juve si difende spicca in maniera notevole, nelle difficoltà il suo carisma e la sua intelligenza vengono fuori".



BONUCCI - "Stupito? No, apprezzo il suo coraggio nella scelta di andare via e di ritornare. A Milano ha commesso qualche errore, dettato anche dalla grande responsabilità che gli è stata affidata. Ha dimostrato personalità nel ritornare, consapevole che non tutti i tifosi hanno preso bene l’addio e il dietrofront. Si è rimesso a lavorare con ottimi risultato, tanto da far cambiare idea agli scettici".



CHI MEGLIO - "Ovvio, Ferrara-Montero. Ho giocato con grandissimi campioni, da Cannavaro a Bergomi e Maldini in nazionale. Ma con Paolo (Montero, ndr) c’era un tale affiatamento che ci bastava uno sguardo. Lo stesso che vedo tra Bonucci e Chiellini. Loro, come noi, sono complementari, ma abbiamo caratteristiche diverse. Bonucci assomiglia più a Montero: ha la capacità di alzare la testa nei momenti delicati. Io ero più marcatore come Chiellini".