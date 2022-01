Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore, Ciro Ferrara, ha evidenziato i meriti del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.



“Gli va riconosciuto di essere intervenuto, personalizzando la squadra. Per me era la favorita ma so quanto fosse difficile ripartire senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Ora l’Inter gli appartiene, è sua, l’ha caratterizzata. Ha quaranta giorni nei quali può scrollarsi di dosso le concorrenti più pericolose, penso a Milan e a Napoli che pagheranno a caro prezzo la Coppa d’Africa, o ritrovarsi nel mischione”.