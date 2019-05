Presente negli studi di Tiki Taka, l'ex difensore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del futuro del suo ex compagno di squadra Antonio Conte e della scelta che farà presto per il proprio futuro :"L'ho visto l'altro giorno. Non mi ha detto dove andrà, ma secondo me ha le idee abbastanza chiare sul proprio futuro. Secondo me tornerà in Italia".