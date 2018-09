Al Corriere di Torino, Ciro Ferrara ha commentato l'imminente Parma-Juve. Di seguito, le sue parole.



CRISTIANO RONALDO - "Mi piace guardarlo nella sua interezza: in quello che dà, dai recuperi difensivi in poi. Si vede che vorrebbe subito timbrare in maglia Juve, che vorrebbe lasciare il segno. Succederà presto. Farà 25 o 26 gol, ma sicuramente meno di quanti ne faceva in Spagna. In Italia è diverso per come si gioca: c'è più tattica. Avrà qualche difficoltà in più. Ronaldo resta però indiscutibile: fenomeno e grande professionista. Mi fa sorridere quest'apprensione..."



DYBALA - "Questione tattica: nel 4-3-3 non può fare l'esterno, con il trequartista togli un centrocampista e magari perdi Pjanic, che si trova meglio con la mediana folta. Allegri sta studiando la squadra, cerca una soluzione. Ma in questo è sempre stato bravo".