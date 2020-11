Ciro Ferrara, ex difensore tra le altre di Napoli e Juve parla in diretta su Sky Sport del momento dell'Inter: "La sorpresa è vedere Conte diverso quando fa le interviste e quando è chiamato a dover dare risposte. Non me l’aspettavo. Nello spogliatoio sono convinto sia rimasto lo stesso, anche nelle partite: però c’è qualcosa che è cambiato. Io gli dico di tornare quello che era, era la sua forza. E’ molto più tranquillo e pacato, si innervosisce meno. Conte ha puntato molto sui dettagli: ci sono partite in cui non puoi assolutamente commettere errori, lui sta cercando di inculcare nella testa dei giocatori quest’aspetto. Fa la differenza".