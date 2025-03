Getty Images for Laureus

Ferrara: "Juventus, essere 'giovani' non è una scusante per non avere l'ossessione per la vittoria"

Gianluca Minchiotti

21 minuti fa



Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e attuale commentatore per Dazn, dice la sua sulla Juventus di Thiago Motta, sconfitta in casa per 4-0 dall'Atalanta nel posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A: "Quando sei alla Juve, giovani o non giovani, devi avere come obiettivo la vittoria e devi provare a conquistarla in tutti i modi. Ci puoi anche non riuscire, ma deve essere un’ossessione, non si può dire ‘Siamo giovani, possiamo avere delle scusanti’".



Ferrara prosegue il suo intervento e aggiunge: "A maggior ragione se sei giovane devi capire subito qual è l’obiettivo della Juventus. Tra l’altro oggi credo che gli errori non siano stati fatti solo dai giovani, ci sono diverse responsabilità".