Ciro Ferrara, ex difensore di Juve e Napoli, ha parlato a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A: "Napoli e Juventus sono le squadre in cui ho militato e che mio hanno dato tantissimo. Quella di domani è una partita molto sentita da entrambe le parti, chiaro che siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo".



RIPARTENZE - "La Juventus è una squadra che tende a non farti giocare bene, quindi sarà un'ulteriore prova importante per il Napoli. Il pubblico avrà un'importanza notevole, è sempre stato così, so di cosa parlo".