Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, parla al Festival dello Sport, dicendo la sua sulla corsa scudetto per la stagione 2020/21: "Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus. È la favorita, è la squadra più forte e Pirlo è bravo. Certo c’è anche l’Inter ma la Juve è più forte".