Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve, parla a Radio Kiss Kiss della situazione in casa azzurra: "Devo dire che Luciano Spalletti ha fatto un gran lavoro sulla panchina del Napoli. Scudetto? Il Napoli deve crederci eccome, avrà le milanesi in casa al Maradona, quindi la squadra partenopea deve lottare e continuare a crederci fino alla fine. Lo scudetto sarà vinto dalla squadra più regolare...".