In casa Ferrari, ormai è guerra fredda fra Sebastian Vettel, la prima guida ed ex campione del Mondo (ma mai con la Rossa), e l'astro nascente Charles Leclerc. Nel GP di ieri in Russia, Leclerc al via concede la scia a Vettel e si fa superare, ma Seb dopo aver beneficiato del favore stenta a ridargli la prima posizione e così interviene la scuderia, che con i pit stop mette Charles in condizione di tornare davanti. Che accordi c'erano? Secondo il Corriere dello Sport, c'erano sì accordi sulla partenza, ma non abbastanza chiari su come gestire il seguito.



Vettel, consapevole di dover restituire la posizione come concordato, non lo faceva. Fallo passare, gli dicevano dal box, ma niente: "Lo faccio passare se lui si avvicina". La scuderia: "Faremo lo scambio più tardi", quando in effetti si sarebbe anche potuto, dopo aver preso altro vantaggio su Hamilton. Leclerc, furibondo: "Capisco, però ho rispettato il piano, gli ho dato la scia...".



Come riferisce Motorsport.com, Vettel ha commentato: "Non lo so cosa sia successo. Io e Charles avevamo un accordo, c’eravamo parlati prima della gara e mi sembrava tutto chiaro. Forse mi sono perso qualcosa. Sicuramente ne riparleremo, ma oggi siamo tanto amareggiati. Volevamo una doppietta e invece è arrivato solo un terzo posto. Non è quello che volevamo".