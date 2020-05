Il Mondiale 2020 di Formula 1 deve ancora prendere il via a causa della pandemia di Coronavirus ma già molte squadre lavorano in ottica 2021. Il mercato di piloti e dirigenti non si ferma mai soprattutto se ci sono dei big in scadenza di contratto. Così, con Leclerc e Verstappen legati per molti anni a Ferrari e Red Bull, i nomi più accattivanti sono quelli di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Soprattutto il pilota inglese, sei volte mondiale, accende le fantasie. Potrebbe l’approdo a Maranello per un super team con Charles Leclerc? Secondo i betting analyst di Stanleybet l’ipotesi non è azzardata visto che un Hamilton in Rosso si gioca a 3,50. Ma non solo il dominatore del Circus degli ultimi anni potrebbe giungere in Italia. Toto Wolff, manager austriaco e costruttore dei successi della Mercedes in questi anni, deve ridiscutere il suo contratto con i tedeschi e anche lui sarebbe nel mirino di Maranello. Vederlo sul muretto della Ferrari, spiega Agipronews, appare però più complesso per i quotisti visto che in lavagna il suo passaggio in Ferrari è dato a 5,50.