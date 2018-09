Ferrari, scatta l'era del dopo Marchionne. L'assemblea degli azionisti del Cavallino tenutasi oggi ad Amsterdam ha definito la ristrutturazione del management, che vedrà Louis Camilleri come nuovo amministratore delegato (votato quasi all'unanimità, 98,03%). Il presidente John Elkann ha spiegato: "Ho l'onore di avere accettato la presidenza della Ferrari. La priorità è andare avanti nello spirito del fondatore Enzo Ferrari, scomparso 30 anni fa, che è lo spirito di squadra. Vogliamo costruire un futuro all'altezza del suo glorioso passato. Abbiamo oggi un nuovo amministratore delegato, persona di grande talento ed esperienza, un responsabile della gestione delle attività sportiva Maurizio Arrivabene che ha una grande responsabilità e fa parte, come i piloti e tutti quelli che lavorano in Ferrari, di un'unica squadra. La Ferrari ha un passato glorioso e con Marchionne è tornata a essere una società indipendente, ha rafforzato le fondamenta e ha un grandissimo futuro da costruire. C'è un enorme senso di squadra. Voglio assicurare che Ferrari è compatta e determinata a costruire un futuro all'altezza del suo glorioso passato. Camilleri? Nella sua carriera professionale ha saputo affrontare situazioni di grande complessità. Conosce molto bene la Ferrari e benissimo la Formula 1 con la sua azienda, Philip Morris, che ci ha sponsorizzato per anni. Conosce anche il prodotto Ferrari come fedele cliente. Ho parlato con lui e ho appreso con piacere che era disponibile, gli sono molto grato visto il momento drammatico che stavamo vivendo. Ci ha molto confortato poter contare su di lui, lavora con passione e responsabilità e garantirà la corretta leadership".