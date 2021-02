Sono giornate cruciali per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, coinvolto nella vicenda relativa alle istanze di fallimento delle sue società. Il Viperetta come noto ha presentato delle richieste di concordato, e secondo Il Secolo XIX quella relativa a Eleven Finance avrebbe già ricevuto parere positivo da parte del commissari. Adesso bisognerà attendere la relazione del pubblico ministero, prima delle decisione del giudice Cardinali.



Un’altra attività fallita (con sentenza dell’8 gennaio 2020) di Ferrero invece era Abaco 101. A Padova il prossimo 16 aprile è stata fissata una nuova udienza. Il commercialista dell’imprenditore romano Gianluca Vidal aveva dichiarato “Stiamo sempre attendendo il deposito della sentenza di Appello, in riserva da un anno. Poi hanno tempo fino al 16 marzo per farci pervenire eventuali notifiche".



Inoltre, nel frattempo starebbero proseguendo alcune procedure che hanno coinvolto altre attività di Ferrero. Questa volta, dopo Nord e Centro Italia, è il turno del meridione, in Calabria.