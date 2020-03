Parallelamente alle questioni 'di campo', ci sono anche altre situazioni che coinvolgono indirettamente la Sampdoria, ma direttamente il suo presidente Massimo Ferrero. Il Viperetta, al lavoro anche per il CdA, attende anche una risposta per le richieste di concordato di Farvem e Eleven Finance. Proprio in merito alla situazione legata a quest'ultima società arrivano da Roma novità legate al giudice della questione.



Cambierà infatti il magistrato, come rivelato da Il Secolo XIX di ieri. A seguire la vicenda non sarà più ​Lucia Odello, che verrà probabilmente sostituita e inviata in un altro tribunale o settore. Ciò comunque non dovrebbe influenzare in alcun modo la tempistica: il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma nominerà, secondo procedura, un altro giudice, a cui verrà sottoposta la proposta di concordato.



A difendere la Eleven Finance, oltre agli avvocati di Ferrero, resta anche il commercialista Gianluca Vidal, uomo di fiducia del Viperetta, che sta studiano e preparando il concordato da sottoporre al nuovo giudice.