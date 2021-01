Ieri, presso il Tribunale Fallimentare di Roma è andato in scena il nuovo confronto tra il giudice delegato Stefano Cardinali e gli advisors della famiglia Ferrero, il commercialistsa Gianluca Vidal e l'avvocato Ponti. Piatto forte del giorno, la richiesta di alcuni chiarimenti in merito al concordato preventivo presentato per una delle società del Viperetta, Eleven Finance, su cui pende istanza di fallimento.



Le parti, però, dovranno riaggiornarsi. Essendo cambiato il giudice nei giorni scorsi, a Vidal e Ponti secondo Il Secolo XIX sono stati richiesti ulteriori approfondimenti, che dovrà essere prodotto nei prossimi giorni. Nuovo faccia a faccia quindi in programma a metà febbraio, sempre nella Capitale.