Sono giornate calde per, tra calciomercato, trattative per la cessione della società e le ultime gare estive in vista della stagione 2019/2020. Nonostante ciò, Massimoe Enricohanno trovato il tempo di concedersi un po' di relax a Ibiza. Momentaneamente accantonata - almeno così sembrerebbe - la storica rivalità cittadina tra blucerchiati e rossoblù, perchè i due presidenti 'avversari' sono stati immortalati nella stessa foto.Il comune denominatore tra il patron doriano e quello genoano è quantomeno curioso: si tratta di Alba, che ha postato ieri sul suo profilo Instagram uno scatto insieme a Ferrero e Preziosi. Tra gli ashtag, oltre a Ibiza (dove la Parietti è in vacanza) anche quello che si riferisce alla 'Madonna della Neve', ossia il 5 agosto.Curioso notare come la stessa Parietti, pochi giorni fa, avesse dedicato un lungo post a Gianluca Vialli futuro presidente della Sampdoria: "​Grandissimo campione e amico leale e adorabile. Apprendo la notizia che tornerai come Presidente alla tua leggendaria Samp" aveva scritto la showgirl. "Ti conosco da decenni e la nostra amicizia è sempre stata fatta di allegria e rispetto. Ti ho visto trionfare con la maglia della mia Juventus in campionato è una mitica finale Coppa dei Campioni ( dove tra l’altro presentavo all’olimpico ) e vidi segni evidenti di emozione alla vittoria , che fecero vedere persino Gianni Agnelli . Eppure nulla è mai stato facile, ma tu sei un leone e vinci su tutto con la forza di un combattente fiero. Sono felice di questo tuo ritorno. A Massimo Ferrero che ha portato la Samp fino ad oggi dico grazie, anche di cederti il passo in questo tuo grande ritorno. Se alle persone vuoi bene e hanno valore, vuoi bene per sempre".