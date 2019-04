Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero non ha saputo trattenersi dopo il derby vinto contro il Genoa e, presentandosi in mixed zone, è esploso davanti ai microfoni dei giornalisti presenti.



L'ERA FERRERO - “Il bilancio nei derby? Sei vinti, tre pareggiati e uno perso. Ma si sa, all’inizio si paga pegno. Era Ferrero".



LO SHOW ALLA MOURINHO CON "ULTIMO" - "Qualcuno ha detto che questo era l’ultimo derby di Ferrero? Ultimo è il cantante. Oppure il capitano Ultimo, se vi acchiappa vi lega tutti. Vi dovete attaccare al c... ".



LA CESSIONE - "Le voci sulla cessione del club? Chi vivrà vedrà, lascio a voi i cazzari. Soldi se vogliono la Sampdoria. Dare moneta vedere cammello. E non dite ai tifosi che alzo il prezzo, io non alzo niente. Andate tutti a f…”.











(video youtube AV Live)