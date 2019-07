Tramonta l'ipotesi Massimo Ferrero per il Palermo. L'attuale presidente della Sampdoria, infatti, sembrava intenzionato a partecipare al bando per diventare proprietario del club rosanero, ma nella giornata di oggi si è tirato indietro dalla corsa. All'Ansa, infatti, Ferrero ha dichiarato: "Prima che lo dicano gli altri, lo comunico io per evitare speculazione o fraintendimenti: non parteciperò al bando per il nuovo Palermo Calcio. Mi è parso che le condizioni proposte abbiano a che vedere più con un aspetto politico territoriale che non prettamente calcistico. Il sindaco Orlando sta svolgendo al meglio il suo ruolo di primo cittadino in questa direzione. Il mio interesse per il Palermo non è di questo tipo: è passionale, manageriale, strutturale. Il mio obiettivo sarebbe stato quello di dare a questa squadra un ampio respiro sportivo nazionale, come racconta la sua stessa storia, oltre che locale. Mercoledì sono stato in città non per fare un carosello, ma perché ho avuto la fortuna di conoscere Pamela Conti e mi sono sentito onorato di vivere al suo fianco un ritorno tra la sua gente".