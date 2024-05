Ferrero è fuori dalla Sampdoria: firmato accordo con Manfredi

Getty

Adesso è ufficiale, non c'è più spazio per ripensamenti, colpi di scena o nuovi 'agguati':Questo è l'esito della mattinata milanese, durante la quale è stato faticosamente raggiunta e firmata l'intesa tra il Viperetta e Matteo Manfredi, presidente del club blucerchiato. Davanti alla giudice del Tribunale delle Imprese Daniela Marconi è stato sottoscritto l'accordo tombale che coinvolge, oltre a Manfredi e Ferrero, anche Trustee Gianluca Vidal.- Dopo la fumata bianca la residua quota di azioni di Holding Max della famiglia Ferrero, poco più del 21%, è passata nelle mani di Manfredi, estromettendo del tutto il Viperetta dal club genovese per sempre. Con gli accordi 'tombali' infatti Ferrero rinuncerà a qualunque azione legale, passata e futura. Fondamentale nel raggiungere il difficilissimo accordo la mediazione del'avvocato

- Si tratta di unaimportante per Matteo Manfredi, che permetterà adesso di iniziare un nuovo capitolo nella storia della Sampdoria. Il raggiungimento di tali accordi era cruciale anche per l'ingresso degli eventuali nuovi investitori.