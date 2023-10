Il presidente della Juve, Gianluca Ferrero, è stato ospite dello Juventus Club Parlamento del Senato insieme a Giuntoli e Calvo. Il numero uno bianconero si è rivolto ai tifosi e ha parlato della nuova politica societaria e delle questioni giudiziarie della passata stagione.



LE PAROLE - Ferrero ha auspicato per la Juventus "una realpolitik, necessaria in un sistema che non lascia molto spazio alla difesa e per non correre il rischio di trascinare troppo oltre situazioni che avrebbero influito sul rendimento in campo. La Juventus tornerà ad essere la Juventus”, ha concluso, Inoltre, come rivela Tuttosport, nel Cda di venerdì si parlerà anche di aumento di capitale: con il bilancio in perdita per circa 115 milioni, la metà rispetto ai 239 milioni di rosso dello scorso anno, ma senza i soldi delle Coppe europee la proprietà sta valutando se immettere denaro fresco.



GIUNTOLI - Presente anche il direttore dell'area sportivo, Cristiano Giuntoli. Questi ha ribadito l'obiettivo di coniugare sostenibilità e competitività e confermato la propria fiducia in Allegri che 'sta andando in una direzione di una Juventus più aggressiva e propositiva. E sul mercato di gennaio ha aggiunto: 'Terremo gli occhi aperti'.