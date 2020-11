Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ieri ospite a Tiki Taka su Mediaset, ha parlato in questi termini della sconfitta rimediata dai blucerchiati con il Bologna: "​Il calcio è una settimana da leoni e una da coglioni. Soprattutto se perdi. Mihajlovic ha vinto con grande merito, la Sampdoria non è pervenuta. Assenza di tifosi? Il pubblico non incide più. È un alibi che diamo ai calciatori".



Ferrero ha espresso la sua opinione anche sull'ex tecnico doriano Giampaolo: "E' un integralista. Ha detto a Cairo 'cambiate la squadra, voglio giocare pronti'. L’ho avuto per tre anni, fa quel gioco lì ed è un grande allenatore. Lui è cosciente del rischio".



Ferrero ha chiuso anche con una battuta sul futuro societario: "La Sampdoria è mia" ha ribadito il Viperetta.