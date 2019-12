Ieri pomeriggio, prima della partita tra la Sampdoria e la Juventus, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero è stato 'pizzicato' a pranzo con un personaggio che non passa mai inosservato, nel bene e nel male, ai tifosi doriani. Si tratta di Antonio Cassano, protagonista in campo con la maglia della Samp e che ora potrebbe rientrare a Corte Lambruschini, questa volta però da dirigente.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero infatti avrebbe offerto a Cassano, fresco di diploma da direttore sportivo, un ruolo all'interno dell'area tecnica della Samp. L'ex fantasista barese, sotto contratto sino a giugno con Mediaset, sarebbe molto stuzzicato dall'idea, e la starebbe soppesando con estrema attenzione. Nei prossimi giorni comunque sarebbero previsti nuovi contatti tra i due, per approfondire ulteriormente il discorso.