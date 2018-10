Come spesso succede quando prende la parola di fronte alle telecamere, nel ventre del Ferraris ieri sera è andato in scena un Massimo Ferrero show. Il post partita di Sampdoria - Sassuolo è stato movimentato dal presidente blucerchiato, come sempre molto istrionico e se vogliamo anche un po' politicamente ' scorretto': "Ci voleva una femmina o un po’ di cioccolata per scaldare la Samp questa sera" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini. "Deluso? No, ho visto una bella partita, aperta. Il Sassuolo è una bella squadra, ce la siamo giocata, potevamo vincere 3-0 o perdere 3-0. Bisogna essere onesti siamo stati un po’ sfortunati secondo me, ma un punto per uno non fa male a nessuno. Un bilancio di questa prima parte di campionato? Quelli li fanno i commercialisti, io faccio il presidente".



La posizione in classifica della sua squadra lo spinge ad una metafora con il mondo automobilistico: "La Samp è quinta? E allora deve mettere la sesta e andare a fanculo – scherza Ferrero, come riporta Sampnews24.com. "Cambiamenti nel calcio italiano? Deve cambiare qualcosa. Stamattina hanno partorito un bambino vecchio, che si chiama Gravina, e adesso ha portato un programma di novanta pagine, non riuscirà a fare niente. Viviamo in un paese guasto, ma non riusciranno a rovinare anche il calcio. Sono ottimista su Gravina, sono nato ottimista" è la conclusione del presidente blucerchiato.