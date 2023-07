Torna a parlare l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Lo fa durante la trasmissione che, da ieri, è stata affidata al Viperetta da Radio Cusano, l'emittente dell'omonima università in diretta assieme al 'collega' ex patron della Ternana e attuale sindaco di Terni Bandecchi.



"Io ora ho il 49% delle azioni perché questi signori hanno fatto un aumento di capitale coi soldi della Sampdoria, adesso apriamo un processo martedì 25 e credo nella giustizia, se la giustizia vince la Sampdoria vince e avrà un presidente odiato, però l'odio è amore...".



Ferrero parla anche della scalata di Radrizzani e Manfredi: "Hanno fatto sei milioni di aumento di capitale, servivano 27 milioni... 15 di paracadute della Sampdoria, 6 di mutualità della Sampdoria e hanno messo altri 6 milioni per raggiungere i 27 milioni e potersi iscrivere al campionato, si sono approfittati della mia povertà". L'imprenditore romano ha lanciato anche una frecciata a qualche membro della Sampdoria 'reo', secondo il Viperetta, di aver portato Radrizzani e Manfredi, "Qualcuno l'ho messo io e si è vendicato, qualche stupido".