Massimo Ferrero sogna la Roma. Ospite di Domenica In, l'attuale presidente della Sampdoria ha svelato un suo desiderio per il futuro: "Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto. Io sono romanista, romano, nato a Testaccio, più di così non si può. Un giorno, quando James Pallotta deciderà di andare in pensione, io ci sarò. Io sono pronto, diamo ai lupacchiotti la squadra che si meritano".