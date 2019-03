Il Milan si lamenta per la direzione arbitrale di Orsato, la Sampdoria replica attraverso le parole del suo presidente Massimo Ferrero. Alla trasmissione "Tutti Convocati" di Radio24, il numero uno blucerchiato ha dichiarato: "Il rigore su Piatek? Non ho avuto paura perché non c'era niente. Le grandi devono smetterla di parlare di arbitri e pensassero a giocare a calcio". Il riferimento è alle proteste rossonere per un contatto all'87° tra l'attaccante polacco e Murru, sul quale l'arbitro, anche dopo consultazione del Var, ha preferito non fischiare nulla.



Questa decisione, unita a un sospetto tocco di braccio di Praet nella sua area, ha suscitato a fine partita le proteste del responsabile dell'area tecnica del Milan Leonardo: "Il rigore su Piatek? Non voglio far polemiche e mantengo la calma, ma questo episodio ha condizionato la partita. Murru non tocca la palla, sbilancia Piatek ed era rigore. E c'è anche un altro episodio sul fallo di mano di Praet, mi sembra abbastanza chiaro". I rossoneri sono l'ultima squadra per rigori ricevuti in Serie A, 2, l'ultimo dei quali a novembre contro il Parma.