Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a margine dell'evento Football Leaders ha parlato dell'ex presidente dell'Inter Erick Thohir e di alcune sue dichiarazione discusse.



Queste le sue parole: "Lui parlava male di un uomo che ammiro e stimo, come Moratti. Ha messo un miliardo nel calcio, quel signore invece lo criticò. Ora non posso dire nulla altrimenti mi squalificano di nuovo. Io dissi a Moratti 'Caccia via questo filippino'. Fui punito con sei mesi di squalifica, poi ridotti a tre".