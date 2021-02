Nei giorni scorsi, i tifosi dellanon avevano mancato di esternare il proprio disappunto per la nomina a presidente dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, di Alfredo. L'ex fischietto è forse uno dei più invisi alla tifoseria blucerchiata, a seguito del rigore assegnato al Bologna nel 1999 che condannò alla retrocessione in Serie B al 90' minuto proprio la squadra genovese. Un rigore che, come confessato dallo stesso Trentalange in seguito, non c'era. "" disse l'attuale presidente dell'Aia poi.Anche Vincenzo, all'epoca giocatore della Samp, raccontò un retroscena relativo alla vicenda: "Tempo dopo incontrai Trentalange e mi disse che aveva sbagliato, che si era pentito. Ma quella domenica, con quel rigore contro, lui ha mandato la Sampdoria in serie B. Ci sono momenti in cui le decisioni sono pesantissime, bisognerebbe essere strasicuri. Perché emettono sentenze”.In questo rapporto già deteriorato si è inserito l'attuale presidente blucerchiato Massimo, che ha accolto con un inequivocabile ", non ho la fortuna di conoscerlo ma so che è una persona di". Ovviamente, l'esternazione ha provocato il fastidio di numerosi sostenitori doriani, offesi da quella che hanno letto come una provocazione. La vicenda però oggi ha vissuto un nuovo capitolo. Proprio Trentalange su Twitter ha" ha cinguettato il fischietto. Già di per sé, lo scambio aveva irritato la tifoseria, ma a suscitare ulteriore malcontento è stato il successivo. La situazione, vissuta come un'ennesima sfida, ha scatenato ovviamente commenti rabbiosi sul social da parte dei tifosi doriani, facilmente consultabili su Twitter.