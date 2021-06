Il malcontento da parte dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Massimo Ferrero non si placa, anzi, continua ad aumentare. Le recenti esternazioni del presidente blucerchiato, le difficoltà economiche della Sampdoria, le procedure di concordato che hanno coinvolto le attività del Viperetta, la mancata cessione del club sono tutti motivi di insoddisfazione del pubblico, acuito negli ultimi tempi anche dalle prospettive future della squadra.



E così, anche oggi Genova si è svegliata tappezzata di striscioni e manifesti 'dedicati' a Ferrero. Non è la prima volta che succede, era già accaduto in parecchie altre circostanze. La frase è piuttosto semplice, "Ferrero vattene", unita ad un fotomontaggio comprendente una bobina srotolata con la scritta "Via col 20...", in riferimento all'autobus del capoluogo numero 20, in riferimento al film "Via col vento".