Niente Palermo per Massimo Ferrero. Nonostante le voci, messe in giro con insistenza da vari collaboratori del Viperetta in questi ultimi giorni, e relative al possibile acquisto da parte del presidente della Sampdoria della società rosanero, è arrivata la smentita ad opera dello stesso numero uno blucerchiato.



Ferrero è stato contattato da tifosipalermo.net, ma l'imprenditore romano è stato descritto come abbastanza infastidito dalle voci in merito ad un suo possibile sbarco in Sicilia. Il patron doriano ha poi tagliato corto in questo modo sulla vicenda: "Basta chiacchiere e chiacchieroni… Non rilascio nessuna intervista, devo e voglio pensare solo alla mia Sampdoria”.