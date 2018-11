Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha parlato della sconfitta subita dall'Inter contro il Tottenham.



“Se l’Inter vince col Psv ha il 90% di possibilità di passare agli ottavi, che sarebbe un traguardo importantissimo. Credo che il Barcellona non si esporrà a una figuraccia contro il Tottenham. Pensare che a Londra l’Inter abbia giocato per il pareggio è riduttivo, chi ha giocato a calcio sa che non si può scendere in campo facendo questi calcoli. Piuttosto credo abbia condizionato il basso apporto offerto da Nainggolan perché Spalletti ha dovuto operare un cambio obbligato e l’attacco ha dovuto lavorare sulla fase di non possesso”