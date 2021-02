Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, parla a Sport Mediaset del momento in casa nerazzurra e di Antonio Conte: "Conte sa che il percorso è ancora lungo, ma fino a questo momento i nerazzurri si sono tolti grandi soddisfazioni. Il lavoro paga. L’Inter ha sofferto un po' prima di trovare l’equilibrio di adesso. Giocando più bassa, fa meglio e manda in gol tutti i giocatori. Eriksen e Perisic sono due calciatori acquisiti importanti e Conte adesso ha una squadra forte. Sta avendo la sua rivincita dopo tutte le critiche ricevute. Trovo incredibile il sacrificio per la squadra di Lautaro e Lukaku, incarnano un gran senso di appartenenza che con Conte, si percepisce di più rispetto a prima".