Intervistato da Inter TV, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, parla della sconfitta subita dall'Inter contro il Tottenham e spiega come Nainggolan, chiamato ad essere l'uomo in più, ieri è stato sorprendentemente l'uomo in meno per l'infortunio che lo ha messo fuori causa.



“Abbiamo visto una partenza molto più lenta del Tottenham, l’Inter ha giocato una partita equilibrata e molto attenta. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La prestazione c’è stata. E’ mancata un po’ di qualità nelle ripartenze veloci. E’ mancato Nainggolan nella prima fase della gara, peccato. Giocare con un giocatore che doveva essere determinante e che non è in forma è stato un handicap. Spalletti ha avuto alcuni condizionamenti per quanto riguarda i cambi. Il Barcellona non si mette a disposizione del Tottenham, farebbe una brutta figura e quindi se la giocherà. Rimane il rammarico per un pareggio che sarebbe stato meritato. Il tiro di Asamoahgrida vendetta.