Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna di sempre in Serie A, ha commentato la giornata storica del suo esordio nel massimo campionato nel corso della Domenica Sportiva: "Arbitro o arbitra? Risolvetela voi la questione, per me non fa differenza…".



DEBUTTO - "Ciascun arbitro lo sogna all'inizio della propria carriera, io lo desideravo da quando avevo 16 anni. Si è realizzato, ed è stato bellissimo per il clima che c'era allo stadio. Le tifoserie mi hanno accolto benissimo, in parte è stata una festa".



CULTURA - "La violenza sugli arbitri, specie su quelli più giovani, è da stigmatizzare. Io me la sono sempre cavata con qualche insulto. Oggi ero concentrata sulla gara e ho sentito poco, ho sentito molti bambini che mi chiamavano dalle tribune e mi ha fatto piacere".



ESEMPI - "Frappart? Sì, il riferimento è lei, ma mi piace ricordare Carina Vitulano, un ex arbitro italiano e attuale osservatore per la UEFA, che ci serve per la parte tecnica. Tra gli uomini i riferimenti sono molti dei miei colleghi. Se devo fare un nome, dico Orsato".