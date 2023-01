"Gnocchi al forno, ci vuole pelata, macinato, mozzarella, basilico, forno a 200 gradi". Il commento shock arriva da Luigi D’Ario, ex dirigente di Livorno Academy, sotto la foto dell’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi. Il post, pubblicato su Facebook e poi rimosso e riportato dal quotidiano italiano "Il Tirreno", è spuntato alla fine della partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, terminata con il passaggio ai quarti dei grigiorossi. La colpa della Ferrieri Caputi, secondo D’Ario, è quella di aver arbitrato male.



"VERNACOLATA" - Il tesserato FIGC si è in seguito svincolato dalla storia, definendola una "vernacolata alla livornese senza malizia": "Non c’era sessismo. Non volevo assolutamente mancare di rispetto a una donna". I social, come al solito, si sono scatenati sulla storia, con commenti contro l’operato di Ferrieri Caputi e le sue collaboratrici.