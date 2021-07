L'Italia di Mancini continua a sognare e con lei tutto un Paese. Gli Azzurri battono 2-1 il Belgio e staccano il pass per le final four di Euro 2020 a Wembley, con la Spagna prossima avversaria in semifinale ed esplode la festa: i tifosi invadono le piazze di tutta Italia per esultare, a partire dalla Fan Zone in Piazza del Popolo a Roma. E non solo: l'Allianz Arena di Monaco, teatro della sfida con il Belgio, si tinge con il Tricolore.